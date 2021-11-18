Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve öğleden sonra Alanya'ya giderek kampa girecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. İdman gruplar halinde yapılan ayak tenisi maçlarıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş , hazırlıklarını sürdürdü.

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