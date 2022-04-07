Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

07.04.2022 15:00
Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre tam sahada taktik çalışan siyah-beyazlılar, yan top ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş yarın 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor mesaisi sürdü

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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