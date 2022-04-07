Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda bir süre tam sahada taktik çalışan siyah-beyazlılar, yan top ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Beşiktaş yarın 18.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.