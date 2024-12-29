Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayları Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı bir araya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy verme işleminin tamamlanmasının ardından Yücel ile Adalı, kucaklaşarak camiaya birlik mesajı verdi.
İki başkan adayı, tezahüratlar eşliğinde ellerini havaya kaldırarak genel kurul üyelerini selamladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Başkan Adayları Birleşti - Son Dakika
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