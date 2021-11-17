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Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek - Son Dakika

Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek

17.11.2021 22:34
Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek Domagoj Vida'yla görüşmeler devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim, 3.5 milyon euro kazanan Hırvat futbolcuya 1.7 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerdi. 32 yaşındaki futbolcunun menajeri düşünmek için süre isterken yeni mukavelede belirlenen maaş miktarından geri atmayacak olan yönetim, Vida'nın teklifi kabul etmemesi durumunda 32 yaşındaki futbolcu yedek kulübesine alacak.

Beşiktaş iç transferde hamlelerini yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız savunmacı Domagoj Vida'ya yeni sözleşme teklif etti.

VIDA, BEŞİKTAŞ'IN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU

Türkiye'nin haberine göre; Hırvat futbolcunun menajeri ile millî arada yapılan görüşmelerde siyah beyazlı yönetim tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Vida'nın son sezonlarda takımın en çok kazanan ismi olduğu ve sözleşmesini uzatmak istiyorsa yıllık ücretinde ciddi oranda indirime gitmesi gerektiği konuşuldu. Beşiktaş'tan yılda 3,5 milyon eurodan kazanan tecrübeli futbolcuya yıllık 1,7 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşme önerildi.

SERGEN YALÇIN, YÖNETİMİN KARARINI DESTEKLİYOR

Domagoj Vida ve menajeri bu teklifi düşünmek için süre istedi. Yönetim yapılacak yeni sözleşme konusunda taviz vermeme konusunda kararlı. Domagoj Vida eğer yönetimin teklifini kabul etmemesi durumunda kulübede beklemek zorunda kalacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın da yönetimin bu kararını destekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının Vida'nın yerine stoperde Necip- Montero, Welinton-Necip ve Montero-Welinton ikililerini kullanmayı planlıyor.

Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek

Sergen Yalçın, Domagoj Vida, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta büyük restleşme! Vida ya imzayı atacak ya da kulübede bekleyecek - Son Dakika
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