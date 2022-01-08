Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz.
Kaynak: AA
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