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Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı

08.01.2022 14:08
Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Domagoj Vida, Francisco Montero, Welinton, Serdar Saatçı, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Mitchy Batshuayi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz.

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Spor Toto Süper Lig, Demir Ege Tıknaz, Rizespor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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