Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

06.05.2022 11:35

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

- Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

İSTANBUL - Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, gruplar halinde toplu çalışmayla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Mehmet Topal ve Gökhan Töre antrenmana katılmazken, iyileşen Can Bozdoğan takımla birlikte çalışmada yer aldı. Babasının ameliyatı nedeniyle Hırvatistan'a giden Domagoj Vida'nın da derbiye yetişmesi zor.

Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan siyah-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü
Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü

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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları sürdü - Son Dakika
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