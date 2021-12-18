Zirvenin oldukça uzağında kalan Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya gelecek. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadele öncesinde Kara Kartal'ın maç kadrosu belli oldu.
Siyah - beyazlılarda kadro dışı bırakılan futbolcular dışında N'Koudou, Kenan Karaman, Mert Günok ve Alex Teixeira kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu şu şekilde:
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta derbi kadrosu belli oldu! Fenerbahçe maçında 4 yıldız forma giyemiyor - Son Dakika Spor