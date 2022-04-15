Beşiktaş'ta Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında pazar günü deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak Beşiktaş, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valérien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretchinng çalışmalarıyla başladı. Antrenman taktik programın ardından sona erdi.Siyah-beyazlılar, yarın 13.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve 16.30'da havayoluyla Giresun'a giderek kampa girecek.