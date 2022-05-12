Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü

12.05.2022 15:17
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan idman, uygulanan taktik programla tamamlandı. Domagoj Vida, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla devam edecek.

Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürdü
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Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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