Beşiktaş'ta Hadziahmetovic'le Sözleşme Feshedildi
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sona erdirdi.
Beşiktaş'ta Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesi feshedildi.
Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda çıktığı 60 maçta 1 gol attı.
Kaynak: AA
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