Beşiktaş'ta Hadziahmetovic Sözleşmesi Feshedildi
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.
BEŞİKTAŞ, Boşnak orta saha Amir Hadziahmetovic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Amir Hadziahmetovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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