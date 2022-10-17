Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları başladı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları başladı

17.10.2022 13:42
Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular salon çalışmalarıyla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmana, pas ve taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.Siyah-beyazlılar, Hatayspor maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 20 Ekim Perşembe günü saat 17.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.


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Kaynak: DHA

Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Hatayspor hazırlıkları başladı - Son Dakika

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