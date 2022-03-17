Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

17.03.2022 14:41
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 19 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koşularla başlayan idmanda çeşitli top kapma ve pas çalışmaları yapan siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra üç takıma ayrılarak dar alanda çift kale maç oynadı.

Oğuzhan Özyakup ile Welinton Souza, takımdan ayrı çalıştı.

Beşiktaş, yarın akşam yapacağı idmanla hazırlıklarını noktalayacak ve kampa girecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Hatayspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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