Beşiktaş'ta idmanı Çebi de izledi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta idmanı Çebi de izledi

05.10.2022 15:32
Beşiktaş'ta idmanı Çebi de izledi

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanı, Başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Teknik direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, grup halinde gerçekleştirilen taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Giresunspor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Giresunspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

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