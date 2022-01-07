Beşiktaş'ta iki futbolcunun daha testi pozitif

Beşiktaş, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Rize maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuran Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Dün yapılan açıklamada 3 futbolcunun ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.
Daha önce testi pozitif çıkan Oğuzhan Özyakup ve Ghezzal'la birlikte böylece koronaya yakalanan futbolcuların sayısı 7'ye yükseldi.
Beşiktaş'tan açıklama:
"Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.
Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."
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