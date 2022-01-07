Beşiktaş'ta iki futbolcunun daha testi pozitif

Beşiktaş, iki oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı. Rize maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuran Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Dün yapılan açıklamada 3 futbolcunun ve teknik sorumlu Önder Karaveli'nin testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

TESTİ POZİTİF FUTBOLCU SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Daha önce testi pozitif çıkan Oğuzhan Özyakup ve Ghezzal'la birlikte böylece koronaya yakalanan futbolcuların sayısı 7'ye yükseldi.

Beşiktaş'tan açıklama:

"Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağımız müsabaka öncesinde Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde iki sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır."