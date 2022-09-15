Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları devam etti

15.09.2022 16:14
Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 7'nci haftasında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.


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Kaynak: DHA

İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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