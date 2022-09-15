Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenman; aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan koşu ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarını, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.

Kaynak: DHA

İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta İstanbulspor hazırlıkları devam etti - Son Dakika

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