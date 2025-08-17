Beşiktaş'ta Kadro Değişiklikleri ve Taraftar Desteği

Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının karşısına ikas Eyüpspor müsabakasıyla çıkan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçın kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

St. Patrick's maçının ikinci yarısında kulübeye çekilen David Jurasek'e sakatlığı nedeniyle Eyüpspor karşısında şans vermeyen Norveçli teknik adam, Çekyalı oyuncunun yerine Felix Uduokhai'ya görev verdi.

Demir Ege Tıknaz'ı yedek soyunduran Solskjaer, orta sahada yeni transfer Wilfred Ndidi'yi oynatırken, Kenny Arroyo'yu yedek soyundurarak Joao Mario'yu görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli teknik adam, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'ya şans verdi.

Orta sahanın merkezini Wilfred Ndidi, Orkun Kökçü'den oluşturan Solskjaer, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Tammy Abraham'ı oynattı.

Muçi ısınırken sakatlandı

Beşiktaş'ta maç önü ısınması sırasında sakatlanan Ernest Muçi, yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Karşılaşma öncesi açıklanan 11 kişilik kadroda yedekler arasında yer alan Rashica, Muçi'nin ısınma sırasında yaşadığı sakatlığın ardından yeniden 11'e dahil edildi.

Ndidi siftah yaptı

Beşiktaş'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

St. Patrick's maçında statü gereği forma giyemeyen Nijeryalı oyuncu, Eyüpspor'a karşı orta sahada görev alırken ilk kez siyah-beyazlı taraftarlarla tanıştı.

Öte yandan Beşiktaş'ın yeni transferi Taylan Bulut da mücadeleye yedek kulübesinde başlayan isimlerden oldu.

Filistin'e destek devam etti

Siyah-beyazlı taraftarlar, Filistin'e desteğini Eyüpspor karşısında da sürdürdü.

İlk olarak St. Patrick's maçında doğu tribününe asılan "Palestine will be free! World will be free! No to war!" (Filistin özgür olacak! Dünya özgür olacak! Savaşa hayır!) ifadelerinin yer aldığı pankart aynı yerine asıldı.