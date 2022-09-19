Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet

7 maçta kalesinde 10 gol gören Beşiktaş'ta gündem kale... Kaleye atılan 15 isabetli şutun 10 tanesinin golle sonuçlanması üzerine Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları eleştiri topluyor.
Teknik direktör Valerien Ismael'in milli ara sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok'a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.
Geçen sezon 4-0 kaybedilen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Mert'in göreve hazır olduğu öğrenildi.
Beşiktaş formasıyla geçen sezon yalnızca 5 maça çıkabilen Mert Günok, kalesinde 13 gol görmüştü.
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