Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet - Son Dakika
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Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet

19.09.2022 17:34
Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerian Ismael, kalede Emre ve Ersin'in performanslarından memnun değil. Ismael, Fenerbahçe derbisinde kaleyi sakatlığını atlatan Mert Günok'a vermeye hazırlanıyor.

7 maçta kalesinde 10 gol gören Beşiktaş'ta gündem kale... Kaleye atılan 15 isabetli şutun 10 tanesinin golle sonuçlanması üzerine Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları eleştiri topluyor.

DERBİDE GÖREV DEĞİŞİMİ

Teknik direktör Valerien Ismael'in milli ara sonrasındaki Fenerbahçe derbisinde formayı Mert Günok'a verme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

Geçen sezon 4-0 kaybedilen Giresunspor maçında yaşadığı sakatlığı atlatan Mert'in göreve hazır olduğu öğrenildi.

Beşiktaş formasıyla geçen sezon yalnızca 5 maça çıkabilen Mert Günok, kalesinde 13 gol görmüştü.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş, kalede kan değişimine gidiyor! Fenerbahçe derbisinde kale Mert Günok'a emanet - Son Dakika
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