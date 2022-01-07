Beşiktaş'ta korona vakaları yükseliyor! Önder Karaveli ve 3 futbolcunun testi pozitif çıktı

Katar'dan Süper Kupa zaferiyle dönen Beşiktaş'ta Kovid-19 vakaları arttı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada teknik sorumlu Önder Karaveli ve ismi açıklanmayan 3 sporcunun testi pozitif çıktı.

VAKALARIN ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Oğuzhan Özyakup ve Rachid Ghezzal'den sonra üç futbolcunun daha testinin pozitif çıkması endişeyi artırırken vaka sayısının da yükselebileceği belirtiliyor. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA YOKLAR

Önder Karaveli ve 3 futbolcu, Beşiktaş'ın Çaykur Rizepsor'la deplasmanda oynayacağı maçta takımla birlikte olamayacak. Yedi gün karantina süresi olan Karaveli, bu maçta oyuncularını uygulanacak izolasyon nedeniyle yalnız bırakacak.