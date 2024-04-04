Beşiktaş'ta Masuaku, Bulut ve Rebic maçta forma giyemeyecek

Beşiktaş Kulübü, sakatlığı bulunan Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in, Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir ile bugün oynanacak maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların tedavisine başlandığı belirtilirken, oyuncuların durumuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan'da gerçekleştirdiği antrenmanda dizine aldığı darbe sonrası iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebic, futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de bugün RAMS Başakşehir'le oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaktır."
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Kadınlar Futbol 1. Ligi'nde mücadele eden Ünye Gücü Futbol Kulübü, play-off 6. ve son haftada İzmir'de Bornova Hitabspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Deniz Benli, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak ve 4 büyükleri Ünye'de ağırlamak olduğunu belirtti. Takımın teknik sorumlusu Muhammet Kışla ise Süper Lig'e çıkmanın gururunu yaşadıklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarını söyledi. Takım kaptanı Aleyna Meral ise takım olarak verdikleri mücadelenin zaferle sonuçlandığını vurgulayarak, birbirlerine güvendiklerini ve birlikte savaştıklarını ifade etti.
Kırşehir'de Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla düzenlenen masa tenisi turnuvasına 127 personel katıldı. Turnuva, Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi ve müsabakalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de birlikte maç yaptı. Turnuvada sporculara katılım belgesi verilirken 28 sporcu ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü Kartal, polisin kolluk görevinin yanı sıra spor alanında da aktif olduğunu vurgulayarak, organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.
Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle hayata geçirdiği 'Etnospor okulda' projesi kapsamında İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 20 okulda Etnospor atölyeleri açıldı. Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninde çocuklar, mas güreşi, okçuluk, at biniciliği gibi geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu.
Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile bu akşam oynayacağı maçta Arthur Masuaku, Onur Bulut ve Ante Rebic'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Genç Erkek B takımı, Bursa'da düzenlenen Oryantiring Gençler Erkek-Kız A ve B kategorileri Grup müsabakası yarışmalarında ikincilik elde etti. Turnuvaya 450'den fazla sporcu katıldı ve takım, Sakarya'da düzenlenecek Türkiye finaline katılma hakkı kazandı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır üst üste kazanan Bucaspor 1928, lider Erokspor ile arasındaki puan farkını ikiye indirerek şampiyonluk için önemli bir konuma geçti. İzmir ekibi, hata yapmadan oynayacağı Erokspor maçında rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler arasında Yiğit Arslan, Raşit Yorgancılar, Erkan Özdamar, Erdem Mertoğlu, Batuhan Kolak, Alpaslan Şen, Süleyman Bahadır, Adnan Deniz Kayatepe ve Ali Yılmaz yer alıyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nde uzman ekipler, güvenli pistler için çığ analizi yapıyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansaran Ertaş, kar çukur analizi ile ölçümlerin yapıldığını ve çığ tehlikesini bertaraf etmek için sürekli çalışmalar yapıldığını belirtti. Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçek zamanlı olarak kar ve çığ takibi yapılarak güvenli zamanlarda çığ tehlikesi bertaraf ediliyor.
Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası sona erdi. Turnuvada Havza Kaymakamlığı birinci olurken, Havza Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ikinci, Havza YEG üçüncü ve Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupaları verilirken, Kaymakam Mustafa Ayvat katılımcılara teşekkür etti.
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına çıkacak olan 19 yaş altı futbol takımının, yer aldığı Elit A Ligi'nde lider durumda olduğunu açıkladı. Sarı-lacivertli takım, 16 haftalık bölümde 12 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 36 puan topladı. Teknik direktörlüğünü Semih Şentürk'ün yaptığı takım, son maçta EMS Yapı Sivasspor ile mücadele etti.
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