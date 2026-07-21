Beşiktaş'ta Ndidi'nin Ayak Bileğinde Yaralanma

BEŞİKTAŞ, 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.