Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi

28.09.2022 12:15
Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi.

Beşiktaş'ta Önder Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbol gelişim direktörlüğü görevini yürüten Önder Karaveli ile yollarımız ayrılmıştır. Karaveli'den boşalan futbol gelişim direktörlüğüne deneyimli futbol akademi antrenörlerimizden Halim Okta getirilmiştir. Önder Karaveli'ye kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, Halim Okta'ya yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Önder Karaveli, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta futbol gelişim direktörlüğüne Halim Okta getirildi - Son Dakika
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