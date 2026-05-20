Beşiktaş\'ta Önder Özen Dönemi

BEŞİKTAŞ'ta futbol direktörlüğüne Önder Özen getirildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yeniden yapılanma süreci sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, Önder Özen'i futbol direktörlüğü görevine getirdiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, Futbol Direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.
