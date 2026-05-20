Beşiktaş'ta Önder Özen Dönemi

Beşiktaş, Önder Özen'in futbol direktörü görevine getirildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi. - İSTANBUL
