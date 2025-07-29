Beşiktaş\'ta Orkun Kökçü şoku

Süper Lig devi Beşiktaş'ta yeni transfer Orkun Kökçü'den kötü haber geldi. Sports Digitale'nin haberine göre yıldız oyuncunun bacağında ödem saptandı.
Siyah beyazlı takımın perşemde günü UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında Polonya'da Shakhtar Donetsk ile yapacağı maçta Orkun'un oynamayabileceği belirtildi. Orkun, Shakhtar Donetsk ile oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmış, ancak ikinci yarıda oyundan alınmıştı.
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