Beşiktaş\'ta Oy Sayımında Adalı Önde

Spor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda oy sayımına devam edilirken, ilk 20 sandığın tasnifi tamamlandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede on altıncı sandıktan Serdal Adalı'ya 386, Hüseyin Yücel'e 128 oy çıktı. On yedinci sandıkta Adalı'ya 399, Yücel'e 139 oy verildi.

On sekizinci sandıkta Serdal Adalı 360, Hüseyin Yücel 172 oy alırken, on dokuzuncu sandıkta Adalı'ya 409, Yücel'e 161 oy verildi. Yirminci sandıkta ise Serdal Adalı'ya 413, Hüseyin Yücel'e 191 oy çıktı.

Kongrede ilk 20 sandık sonucunda Serdal Adalı 6698, Hüseyin Yücel ise 2820 oy aldı.