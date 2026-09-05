Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz derbide sakatlandı, 46. dakikada oyundan çıktı
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde kasığında ağrı hissetti ve ikinci yarıya çıkamadı. 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bırakan 25 yaşındaki sol bek, maçın 38. dakikasında takımının beraberlik golünü atmıştı.
Beşiktaşlı futbolcu Rıdvan Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde sakatlığından dolayı ikinci yarıda sahaya çıkamadı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, kasığında hissettiği ağrı sebebiyle müsabakanın ikinci yarısına çıkamadı ve 46. dakikada yerini Kassoum Ouattara'ya bıraktı.
Mücadeleye 11'de başlayan Rıdvan, mücadelenin 38. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. 25 yaşındaki futbolcu böylece kariyerinde ilk kez Fenerbahçe'ye karşı gol sevinci yaşadı.
Kaynak: İHA
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