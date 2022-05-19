Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Welinton'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Welinton'da gerilme ve ödem tespit edildi

19.05.2022 21:55
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Welinton'da gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Welinton Souza'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Welinton Souza'nın sağ uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'deki Göztepe maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Welinton'un MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiği ve Brezilyalı futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Welinton'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Welinton'da gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika
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