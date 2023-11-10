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Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Rıza Çalımbay - Son Dakika

Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Rıza Çalımbay

10.11.2023 13:08  - Güncelleme: 13:44

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın görevi bırakması sonrası teknik direktörlüğe geçici olarak Rıza Çalımbay getirildi. 3 Aralık'ta yapılacak seçime kadar deneyimli hoca takımın başında olacak.

Şenol Güneş'in ardından takımın başına getirilen yardımcısı Burak Yılmaz da görevin bıraktı. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör, 3 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimine kadar Rıza Çalımbay olacak.

2. RIZA ÇALIMBAY DÖNEMİ BAŞLIYOR

Kötü gidişatı durduramayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'taki teknik sorumlu görevinden istifa etti. Siyah-beyazlılarda, 2. kez Rıza Çalımbay dönemi başlayacak.

SEÇİM 3 ARALIK'TA

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacak. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Rıza Çalımbay, 2005'te Ocak'tan Ekim'e kadar 9 ay Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Deneyimli hocanın döneminde siyah-beyazlılar, 31 maça çıktı ve 2.00 puan ortalaması tutturdu.

Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Rıza Çalımbay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Rıza Çalımbay - Son Dakika
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