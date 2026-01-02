Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam

Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ta varsa yoksa Hadjam
02.01.2026 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beşiktaş\'ta varsa yoksa Hadjam
Haber Videosu

Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu Jaouen Hadjam'a çevirdi. Beşiktaş'ın bu transferi 5-6 milyon euro civarında bir rakama bitirmek istediği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'ın transferinin bitirilmesi için büyük çaba harcanacak.

Sol bek transferi gerçekleştirmek isteyen Beşiktaş'ta gündemin bir numaralı ismi Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam oldu.

VARSA YOKSA HADJAM

Siyah-beyazlılar, David Jurasek ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, Young Boys forması giyen Hadjam'ı kadrosuna katmak istiyor. A takım koordinatörü Serkan Reçber, bir süre önce Young Boys'un maçına giderek hem Cezayirli oyuncuyu yerinde gözlemledi hem de kulübün yetkilileri ile görüştü.

Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam

SERGEN YALÇIN ÇOK İSTEKLİ

Yapılan görüşmenin ardından İsviçre ekibi, Hadjam için istediği 8 milyon euro bonservis bedelinden geri adım atmadı. Siyah-beyazlıların 5-6 milyon euro civarında bir rakama transferi bitirmek istediği öğrenildi. Sergen Yalçın'ın ısrarla talep ettiği Hadjam'ın transferinin bitirilmesi için büyük çaba harcanacak.

BU SEZON PERFORMANSI

Young Boys forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 22 yaşındaki Hadjam, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Sergen Yalçın, Young Boys, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam - Son Dakika

Aykut Kocaman’dan Jose Mourinho’ya 2 kelimelik olay benzetme Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho'ya 2 kelimelik olay benzetme
Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı Dolar tarihte ilk kez 43 lirayı aştı
İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti 20 çocuğu ile poz verdi İbrahim Tatlıses, kırmızı bültenle aranan firariyi ziyaret etti! 20 çocuğu ile poz verdi
Sibirya değil Türkiye En uzun nehir dondu Sibirya değil Türkiye! En uzun nehir dondu
Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu Çalıştığı fabrikanın dinlenme odasında ölü bulundu
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor
Mamdani’nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı Mamdani'nin eşinin giydiği 27 bin liralık çizmeler ülkeyi ayağa kaldırdı
İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti İslam Memiş, 2026 yılı için altının röntgenini çekti

09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:59
Neye uğradığını şaşırdı Livakovic’e büyük şok
Neye uğradığını şaşırdı! Livakovic'e büyük şok
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
07:48
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 09:59:51. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta varsa yoksa Hadjam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.