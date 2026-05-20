Beşiktaş'ta Yeni Futbol Direktörü: Önder Özen

Beşiktaş Kulübü, futbol direktörlük görevine Önder Özen'in getirildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, "Futbol A takımımızda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Önder Özen, futbol direktörlüğü görevine getirilmiştir. Önder Özen'e çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Önder Özen, Beşiktaş Kulübünde 2013-2014 yıllarında futbol genel direktörlüğü görevinde bulundu.
