Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

02.07.2022 14:41
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı ekip, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik uygulamalar üzerinde duruldu.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirilen antrenman, ayak tenisiyle tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yarın aynı tesiste yapacağı antrenmanla sürdürecek.

YORUMLAR
500
Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da devam ediyor Gençler Kadetler Okçuluk Türkiye Şampiyonası Ankara'da devam ediyor 18 Yaş Altı Avrupa Beyzbol Şampiyonası 18 Yaş Altı Avrupa Beyzbol Şampiyonası
Kaynak: AA

Hasan Doğan, Beşiktaş, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
13:52 Özge Ulusoy kural bozdu! Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı: Diğer yarım
13:28 200 şişe kaçak içki bulunan aracın arka camındaki yazı dikkat çekti
13:20 Mabel Matiz son klibine gelen eleştirilere cevap verdi: El ele tutuşmaya inatla devam
13:12 Karim Benzema'nın tatilindeki fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Oyuncunun yeni sevgilisi sosyal medyayı salladı
12:12 Yazıcıoğlu'nun yakın koruması polis memuru Murat Tekin ifade verdi: Başkan, son zamanlarında silah taşırdı
12:05 Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
12:01 TFF Başkanı Büyükekşi: Maçlardan önce konser düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 14:47:46. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement