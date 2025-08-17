Beşiktaş\'ta Yeni Tranferlerin İlk Maçı

Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk Süper Lig müsabakasına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya katılan Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında ilk kez bir Trendyol Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ikiliden Tammy Abraham 90 dakika sahada kalırken Orkun Kökçü ise 85. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL