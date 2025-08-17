Beşiktaş'ta Yeni Tranferlerin İlk Maçı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Yeni Tranferlerin İlk Maçı

Beşiktaş\'ta Yeni Tranferlerin İlk Maçı
17.08.2025 23:54
Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın Eyüpspor'u yendiği maçta ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, siyah-beyazlı formayla ilk Süper Lig müsabakasına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında kadroya katılan Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Eyüpspor karşısında ilk kez bir Trendyol Süper Lig müsabakasında forma giydi.

Karşılaşmaya 11'de başlayan ikiliden Tammy Abraham 90 dakika sahada kalırken Orkun Kökçü ise 85. dakikada yerini Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Eyüpspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

