Beşiktaş'taki ilk maçtan sonra konuşan Şenol Güneş kötü haberi verdi: Dünya Kupası arasına kadar yok - Son Dakika
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Beşiktaş'taki ilk maçtan sonra konuşan Şenol Güneş kötü haberi verdi: Dünya Kupası arasına kadar yok

30.10.2022 19:58
Beşiktaş'taki ilk maçtan sonra konuşan Şenol Güneş kötü haberi verdi: Dünya Kupası arasına kadar yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2 kazandıkları Ümraniyespor mücadelesinden sonra açıklamalar yaptı. Ghezzal'in sağlık durumuna ilişkin kötü haberi veren Güneş, "Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak." dedi.

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta Ümraniyespor'u 5-2'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılarda deneyimli hoca karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI ARASINA KADAR YOK"

Ghezzal'in sakatlığına ilişkin konuşan Güneş, "Dünya Kupası arasına kadar aramızda olmaz. 3 maç var önümüzde. 3 maçta da olmayacak. Tedavisi ve çalışması olacak." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in açıklamalarının devamı şöyle:

"OYUNU BAZEN RAKİBE BIRAKTIK"

"Kazanmamız gereken bir maçtı. Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz. 1'e 1, 11'e 11 üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümlerde eksiklerimiz çok fazlaydı. Oyunu bazen rakibe bıraktık, rakip oynadı. İkinci yarı daha iyiydi. Skor güzel ama oyunda eksikler var. Zaten kazanmamız gerekiyordu.

"ONLAR COŞUNCA BİZ DE COŞUYORUZ"

Taraftarın desteğine teşekkür ediyorum. Oyunu seviyorlar. Tempo arttıkça onlar da coşuyor. Onlar coşunca biz de coşuyoruz. Tempomuz düşünce onlar da susuyor. Belki daha erken oyuncu değiştirebilirdim ama onları da görmek istiyordum. 1 hafta N'Koudou idmana çıkmamıştı. Tayyip Talha ve Josef'in sakatlıkları vardı ama görmek istedim. İyi oynayan var, eksik oynayan var. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık.

"BEKLEDİĞİMDEN DAHA İYİ OLANLAR VARDI"

O açıdan mutluyum. Ümraniye iyi oynuyor. Önde baskıyla en iyi oynayanlardan biri. Topla hızlı çıkıyor, kanatları hızlı gidiyor. O alanda bizim de zaafiyetlerimiz var. Bunları düzelteceğiz ama bu bölümü iyi geçmemiz gerekiyor. 2 maç var, kupa var. Ondan sonra bir boşluk olacak. Mevcut oyuncuları geliştireceğiz, geliştiremezsek herhalde değiştireceğiz. Zor bir yarış var. Her takım iddialı. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Zaman zaman güzel işler vardı. Beklediğimden daha iyi olanlar vardı.

"BUNU ÇÖZERSEK DAHA İYİ TAKIM OLURUZ"

Rakipten çok, kendimize bakmalıyız. Derbi için demiyorum. Biz yanlış yaparsak herkes bizi zorlar. Çok yiyen ve atan takımız. Bugün de yedik. 25-30. dakikadan itibaren oyuna bakıyoruz, seyrediyoruz. Tribünde seyirci, kulübede biz, sahada oyuncular seyrediyor. Fiziksel ve moral olarak bir düşüş yaşanmış. Bunu yaşıyorlar. Bunu çözersek daha iyi bir takım oluruz. Zor değil..."

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Son Dakika Spor Beşiktaş'taki ilk maçtan sonra konuşan Şenol Güneş kötü haberi verdi: Dünya Kupası arasına kadar yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'taki ilk maçtan sonra konuşan Şenol Güneş kötü haberi verdi: Dünya Kupası arasına kadar yok - Son Dakika
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