Beşiktaş taktik çalıştı

Avusturya kampında 10'uncu gününü geçiren Beşiktaş, günü tek çalışmayla geçirdi.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü ve taktik çalışma yapıldı. Isınma ve streching hareketlerinin ardından takımı 4'erli gruplara ayıran Valerien Ismael, bu çalışmada iki grubu ortaya alarak pas yapan diğer gruplara baskı yapmasını istedi. Sonrasında ise geniş alanda oyun kurma ve hücum organizasyonu çalışıldı. Antrenman, çift kale taktik maç ile sona erdi.

Bireysel programları devam eden Josef, Saiss, Atiba, Emirhan ve Mert idmana katılmadı.

Beşiktaş, Avusturya kampının 3'üncü ve son hazırlık maçını yarın Alman ekibi Mainz ile oynayacak. Kufstein Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.15'de başlayacak.