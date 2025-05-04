Beşiktaş’tan 20 Yıl Sonra İkili Zafer - Son Dakika
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Beşiktaş’tan 20 Yıl Sonra İkili Zafer

Beşiktaş’tan 20 Yıl Sonra İkili Zafer

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek 2004-2005'ten sonra iki derbiyi de kazandı.

04.05.2025 21:23
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Beşiktaş, 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı iki maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle rakibine karşı bir ilki de başarmış oldu. En son 2004-2005 sezonunda Fenerbahçe'yle oynadığı iki derbiyi 4-3 ve 2-1'lik skorlarla kazanan Beşiktaş, 20 yılın ardından sarı-lacivertliler ligde oynadığı iki müsabakadan da galip ayrıldı.

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında da Fenerbahçe'yi 1-0 yenmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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