Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor - Son Dakika
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Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor

31.05.2022 14:20

Beşiktaş, Adana Demirspor'un başarılı oyuncusu Samet Akaydın'ı gözüne kestirdi. Oyuncunun transferi için kulüp başkanları görüşmeler yapılıyor. Adana ekibi, 28 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar savunma hattını güçlendirmek istiyor. Yabancı kontenjanını düşünerek transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Adana Demirspor'da forma giyen Samet Akaydın ile ilgileniyor. Güney ekibiyle bu sezon iyi bir çıkış yakalayan 28 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak isteyen Kara Kartallar, söz konusu transferi de 'başkanlar' düzeyinde yürütüyor.

ADANA DEMİRSPOR 3 MİLYON EURO İSTEDİ

Akşam'da yer alan habere göre, Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael'in onay verdiği transfer için Adana Demirspor yönetimi 3 milyon euro talep etti. Beşiktaş ise söz konusu transferi takas ve bir miktar parayla çözmek istiyor. Samet Akaydın'ı devre arasında Trabzonspor da kadrosuna katmak istemişti.

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35 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki futbolcu, 'Süper Lig'de 33, 'Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 35 karşılaşmada 3 bin 100 dakika süre aldı. Samet Akaydın, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

ALTERNATİF MERT ÇETİN

Beşiktaş, Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaşamazsa rotayı Hellas Verona forması giyen Mert Çetin'e çevirecek.

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor - Son Dakika


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