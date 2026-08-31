Beşiktaş'tan 6 Gollü Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş'tan 6 Gollü Galibiyet

Beşiktaş\'tan 6 Gollü Galibiyet
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Çorum FK'yı 6-2 yenerek 6 sezon aradan sonra 6 gollü galibiyet aldı.

Beşiktaş, konuk ettiği Çorum FK karşısında elde ettiği skorla 6 sezon sonra ilk kez 6 gollü galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 6-2 mağlup etti. Kartal bu skorla 6 sezon sonra ilk kez 6 gollü bir galibiyet elde etti.

Siyah-beyazlılar bu rakama en son şampiyon oldukları 2020-2021 sezonunun 16. haftasında yine sahasında oynadığı Çaykur Rizespor'a karşı elde etmişti.

Kaynak: İHA

Beşiktaş, Çorum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan 6 Gollü Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasinan’da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi Kocasinan'da Kavga: Yaralı Tramvaya Bindi
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Kıyıköy’de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti Kıyıköy'de boğulma: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu Dalga faciası: Sahilde oturan adamı yuttu
Kafasında kaskla bara girdi Silahını çekip ortalığı kana buladı Kafasında kaskla bara girdi! Silahını çekip ortalığı kana buladı
Kızı son anlarını anlattı Kızı son anlarını anlattı

00:26
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı Tek bir tutuklu kaldı
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
23:30
Amedspor, Trabzonspor’u 90’da devirdi
Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi
23:18
Vlahovic coştu, coşturdu Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye 6 gollü gözdağı
Vlahovic coştu, coşturdu! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 6 gollü gözdağı
22:58
Trump’tan İran’a saldırı açıklaması Brent petrol anında yükselişe geçti
Trump'tan İran'a saldırı açıklaması! Brent petrol anında yükselişe geçti
21:51
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı
20:50
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 00:43:02. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş'tan 6 Gollü Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement