Beşiktaş'tan AA'ya 106. Yıl Tebriği

Beşiktaş Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün mesajında "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun sesini dünyaya duyurarak önemli bir misyon yüklenen Anadolu Ajansı, bugün 106. kuruluş yılını kutluyor. Yıllar içerisinde teknolojik yeniliklerle birlikte içeriğini ve dağıtım ağını genişleten Anadolu Ajansı'nın 106. yaşını kutlar, nice başarılı yıllar dileriz." ifadelerine yer verildi.
