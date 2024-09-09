Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu

Beşiktaş\'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor\'a transfer oldu

Beşiktaş'ın takımdan göndermek istediği Vincent Aboubakar, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandıran Aboubakar, Akdeniz ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

09.09.2024 19:46
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Beşiktaş'ta gözden çıkarılan ve gönderilmesi için uzun süredir mesai harcanan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılardan ayrıldı. Trendyol Süper Lig'de kalan Kamerunlu golcü, Hatayspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

HATAYSPOR RESMEN DUYURDU

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Tecrübeli golcü Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu

BEŞİKTAŞ DA AYRILIĞI AÇIKLADI

Beşiktaş da Vincent Aboubakar'ın nihai transferi hususunda Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Vincent Pate Aboubakar'ın Atakaş Hatayspor Kulübü'ne kesin transferi konusunda Atakaş Hatayspor ve oyuncu ile anlaşma sağlanmış olup, oyuncu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu

HATAYSPOR'UN 5. TRANSFERİ

Trendyol Süper Lig'de Hatayspor, Vincent Aboubakar'la 5. transferini yaptı. Hatayspor daha önce Jonathan Okoronkwo, Funsho Bamgboye, Bilal Boutobba ve Lamine Diack'ı kadrosuna katmıştı. Sezona Özhan Pulat'la başlayan Hatayspor, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'a ilk olarak 2016/17 sezonunda kiralık olarak transfer olan Vincent Aboubakar, 2020/21 sezonunda bonservisiyle siyah-beyazlı takıma katıldı. 1 sezon sonra Al-Nassr'a imza atan deneyimli golcü, 2022/23 sezonunun devre arasında yeniden siyah-beyazlı takımın formasını giydi. Aboubakar, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde 117 maçta 60 gol ve 14 asist kaydetti.

Trendyol Süper Lig, Vincent Aboubakar, Hatayspor, Beşiktaş, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan ayrılan Vincent Aboubakar, Hatayspor'a transfer oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Behzat: Beşiktaş a şampiyonluk maçında yaptığı yanlıştan sonra sempatim kalmadı. 27 0 Yanıtla
  • ferhat eser: alevli top gelsin saido mane yükleniyor 16 5 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Sen varken Ferhat alevli topa gerek yok 13 5 Yanıtla
  • Sercan Polat: Şimdi hatay düşünsün ?? 10 1 Yanıtla
  • Gultekin Aksakal: çok şükür.... 10 0 Yanıtla
  • ferhat eser: sedat yaprak yiyen akıllı ol 5 3 Yanıtla
  • Tolga Karakaya: Kardeşim karşılıklı nasıl anlaştınız açıklasanıza 3 0 Yanıtla

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