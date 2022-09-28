Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı

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Beşiktaş kariyeri beklediği gibi gitmeyen ve kadro dışı kalmasının ardından sözleşmesi sona erince boşta kalan Adem Ljajic, Süper Lig'de kaldı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Adem Ljajic Karagümrük'te. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek." ifadelerine yer verildi.