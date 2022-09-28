Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı - Son Dakika
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Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı

28.09.2022 17:36

Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının ardından sözleşmesi sona erince serbest statüde bulunan Adem Ljajic, Fatih Karagümrük ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş kariyeri beklediği gibi gitmeyen ve kadro dışı kalmasının ardından sözleşmesi sona erince boşta kalan Adem Ljajic, Süper Lig'de kaldı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Adem Ljajic Karagümrük'te. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Adem Ljajic ile önümüzdeki transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Sırbistan Milli Takımı formasını 47 kez giyen başarılı oyuncu 9 gol atma başarısı gösterdi. Kariyerinde 1 Türkiye Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası, 2 Sırbistan Ligi ve 1 Sırbistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Adem Ljajic, ligin ikinci yarısından itibaren Karagümrük forması giyecek." ifadelerine yer verildi.

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Adem Ljajic, Fatih Karagümrük'te Adem Ljajic, Fatih Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, Adem Ljajic, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş macerası istediği gibi gitmeyen Adam Ljajic, Fatih Karagümrük'e imza attı - Son Dakika
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