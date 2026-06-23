Beşiktaş\'tan Bakü\'de 29 Madalya

Beşiktaş Jimnastik Takımı'nın sporcuları, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 23. Rhythmic Gymnastics Open Championship Princess Cup Yarışması'nda 29 madalya kazandı.

23. Rhythmic Gymnastics Open Championship Princess Cup Yarışması, 18-21 Haziran tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi.

Turnuvada boy gösteren Beşiktaş Jimnastik Takımı'nın sporcuları, 18 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplamda 29 madalyanın sahibi oldular. - İSTANBUL