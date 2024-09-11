Beşiktaş'tan Erdoğan'a Teşekkür

Spor

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından başkan Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı futbolcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Siyah-beyazlı kulüp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri ve iyi dilekleri için Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak gönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.