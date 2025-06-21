Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Final Zaferi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe ile oynanan final serisi ile ilgili, "Seride geri dönüş yapacağımıza dair söz vermiştik. Bunun için her şeyi yaptık. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam az" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş, Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 98-77 mağlup etti. Siyah-beyazlılar seride durumu 2-1'e getirirken, karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, değerlendirmelerde bulundu. Seride geri dönüş yapacaklarına dair söz verdiklerini ifade eden Sırp teknik adam, "Bunun için her şeyi yaptık. Oyuncularımla ne kadar gurur duysam az. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Yönetimle ve başkanla aramızda çok iyi bir kimya var. Herkes bu kulüpte yer almaktan dolayı çok mutlu. Bu maçta çok önemli bir detay var. Sağlık ekibimiz için edeceğim teşekkürler yetersiz kalır. Doktorumuz, fizyoterapistimiz ve masörümüz mükemmel bir iş çıkardı. Bu maç öncesi oyuncuları en kısa sürede fiziksel olarak en iyi duruma getirdiler" diye konuştu.

Bu sezon 3 farklı salonda oynamaları ile ilgili gelen soruya Alimpijevic, "Taraftarımızın olduğu her yer bizim evimiz" yanıtını verdi. - İSTANBUL