Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı

21.07.2022 18:21

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu 19'uncu sırada bitirerek Serie B'ye düşen Genoa, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki Güven Yalçın'ı renklerine bağladığını açıkladı.

İtalya Serie A'da geçtiğimiz sezonu 19'uncu sırada tamamlayarak Serie B'ye düşen Genoa, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibi, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'ı kadrosuna dahil etti. Genoa milli oyuncunun transferini, "Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan, 1999 doğumlu, yetenekli ve tecrübeli futbolcu artık Genoa oyuncusu" ifadeleriyle duyurdu. Milli oyuncu Güven Yalçın, sözleşmeyi imzaladıktan sonra yeni takımının Avusturya'nın Bad Haring bölgesindeki kampına katıldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Daha önce de 2020-2021 sezonunda Lecce ile 11 maçlık kısa bir İtalya deneyimi yaşayan Yalçın, gol ve asist katkısında bulunamamıştı.

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GÜVEN YALÇIN'DAN BEŞİKTAŞ'A VEDA

Genoa'ya transfer olan Güven Yalçın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Formasını gururla taşıdığım ve büyük tecrübeler kazandığım formama veda ediyorum. Sezon bizim için iyi geçmese de, elimden gelen tüm mücadeleyi sergiledim. Sahada sonuna kadar savaştım. Benim için yeni bir adım zamanı. Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, bize emek ve destek veren personelimize, başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. ve en büyük teşekkür beni her zaman destekleyen, yanımda olan büyük Beşiktaş taraftarına. Sizlerin önünde oynamak benim için çok büyük mutluluk ve gururdu. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

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Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de Joao Pedro, resmen Fenerbahçe'de Güven Yalçın resmen Genoa'da Güven Yalçın resmen Genoa'da
Kaynak: DHA

Güven Yalçın, Beşiktaş, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı - Son Dakika

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