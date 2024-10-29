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Beşiktaş'tan Hakem Eleştirisi

Beşiktaş\'tan Hakem Eleştirisi

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu, hakemlerin değişmesi gerektiğini vurguladı.

29.10.2024 00:00
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BEŞİKTAŞ Futbol Şube Sorumlusu, "Türk futbolunda yine futbol oynamaya çalışan takımlara yazık oluyor. Üzülüyoruz. Türkiye'de hocalar, futbolcular, tarih, MHK'ler, federasyonlar değişiyor. Hakemler değişmiyor. Artık hakemleri de değiştirmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Türk futboluna yazık oluyor" dedi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Beşiktaş deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de birçok şeyin değiştiğini ancak hakemlerin değişmediğini söyleyen Feyyaz Uçar, hakemlerin de değişmeleri gerektiğini dile getirdi. Uçar, "Hakemler hakkında konuşmamaya çalışıyoruz. Ama hakemler değişmiyor. Dakika 16'da Sanchez, Immobile'nin böğrüne vuruyor kasti bir hareket devam, faul yok. Dakika 28 yine Sanchez, Kung-Fu yapıyor Rafa Silva'ya faul bile yok. Pozisyon devam ediyor. Sonra bize verdiği faulden duran toptan gol yiyoruz. Orada VAR'ın da müdahale etmemesi enteresan. Sayın Federasyon Başkanımız söylemişti. Hakem hatası olur ama VAR hatasını affetmem diye. Orada VAR'ın, kırmızı kartlık bir hareketti ki direkt Rafa'nın kaval kemiğine doğru yapılan bir hareket. Dakika 53, Barış Alper'in yine bir kasti hareketi var. Daha önce arkadan bir tutması var. Değişen bir şey yok. İkinci sarıyı görüp atılması gerekiyor. 63'üncü dakikada Sanhcez, 3'üncü sert faulünden sonra sarı kart görüyor. Değişen bir şey yok. Türk futbolunda futbol oynamaya çalışan takımlara yine yazık oluyor. Üzülüyoruz. Türkiye'de hocalar, futbolcular, tarih, MHK'ler, federasyonlar değişiyor. Hakemler değişmiyor. Artık hakemleri de değiştirmenin zamanının geldiğini düşünüyoruz. Türk futboluna yazık oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Galatasaray, Feyyaz Uçar, Beşiktaş, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

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