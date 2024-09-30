Beşiktaş'tan Kayserispor'a 3-0 Darbe - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Kayserispor'a 3-0 Darbe

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

30.09.2024 22:47
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Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Bellona Kayserispor: Bilal Beyazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 65 Arif Kocaman), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia (Dk. 72 Mane), Baran Ali Gezek (Dk. 65 Ali Karimi), Boa Morte (Dk. 79 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Bahoken), Nazon

Beşiktaş: Mert Günok, Rashica, Paulista (90+6 Tayyip Talha Sanuç), Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndour, Gedson Fernandes (Dk. 66 Onana), Joao Mario, Rafa Silva (Dk. 90+2 Salih Uçan, Muçi (Dk. 66 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 90+2 Zaynutdinov)

Goller: Dk. 56 Gedson Fernandes, Dk. 75 (penaltıdan) ve 90+1 Immobile (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 21 Baran Ali Gezek, Dk. 75 Bilal Beyazıt, Dk. 78 Nazon (Bellona Kayserispor), Dk. 73 Ersin Destanoğlu (yedek kulübesi), Dk. 78 Semih Kılıçsoy, Dk. 84 Mert Günok (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.

49. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan ve hızla kaleye yönelen Rafa Silva'nın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda meşin yuvarlağı çeldi.

56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Kaleci Bilal Beyazıt'ın Baran Ali Gezek'e gönderdiği pasta baskı yaparak topu kazanan ve hızla kaleye yönelen Gedson Fernandes ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

75. dakikada hava topunda Carole ile takım arkadaşı Arif Kocaman'ın anlaşmazlığında boşta kalan topu kapan Rafa Silva'nın pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Rashica, Attamah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi.

Kazanılan penaltıyı Immobile gole çevirdi: 0-2

84. dakikada Ali Karimi'nin ceza sahasına ortasında Nazon, Uduokhai'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesine davet edilen Atilla Karaoğlan penaltıyı iptal etti.

90+1. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasına koşu yapan Immobile, penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3

90+4. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın savunmanın arkasına gönderdiği pasta ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bahoken'in şutunda, meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Kayserispor'a 3-0 Darbe - Son Dakika

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