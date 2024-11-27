BEŞİKTAŞ Kulübü, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzde Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Okay Karacan'a Kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'tan Okay Karacan ile Ayrılık - Son Dakika
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