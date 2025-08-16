Beşiktaş\'tan Taylan Bulut\'a Sağlık Kontrolü

BEŞİKTAŞ'ın transfer görüşmesine başladığı 19 yaşındaki futbolcu Taylan Bulut, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Bulut; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.