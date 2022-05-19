Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

19.05.2022 19:07
Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Welinton Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem oluştuğunu açıkladı.

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Welinton Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem oluştuğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.


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Beşiktaş'tan Welinton Souza açıklaması! Beşiktaş'tan Welinton Souza açıklaması!
Kaynak: DHA

Acıbadem Fulya Hastanesi, Beşiktaş, Göztepe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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